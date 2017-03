GENOVA. 22 MAR. Chi a Genova non conosce Mario Bagnara? Imprenditore, scrittore e commediografo, Mario Bagnara è senza dubbio un personaggio di spicco nella nostra città che ha saputo portare avanti la sua vita brillantemente dividendosi tra l’azienda di famiglia, la Bagnara Legnami Spa, e la sua incredibile passione per il teatro che lo ha portato ad innumerevoli successi . Ad oggi, superati gli ottant’anni, Bagnara ha all’attivo ventitré testi teatrali, parte in italiano e parte in dialetto genovese e sembra non aver alcuna intenzione di fermarsi . Venerdì 24 e sabato 25 marzo ore 21, infatti, al Teatro Il Sipario Strappato Muvita, di Arenzano, presenta la sua ultima fatica dal titolo “Qualcosa a proposito di Giulia”, la cui messa in scena ha dato in mano alla sua regista preferita, Giuliana Manganelli.

Si tratta di una commedia brillante dedicata al mondo del Teatro che mette in luce ambizioni e talenti che si scontrano, rivalità personali e generazionali, rievocate attraverso un’ironia sferzante che lascia spazio anche alla sfacciataggine.

C’è uno spettacolo che deve nascere ma mette in luce imbarazzanti presupposti. Sulle tavole del palcoscenico dopo il fatidico “Chi è di scena” scorrerà il sangue? Che si fa? Si manda tutto all’aria o si lavora a un compromesso? O si delega al Capo, cioè al regista, oppure al Caso, la decisione finale?

Diciamo che i buoni sentimenti, aggiunti a una buona dose di fantasia, contengono a volte la furbizia per imboccare una via d’uscita imprevedibile.

In scena, Federica Ruggero, Elena Giuffra, Anne Serrano, ed anche Lazzaro Calcagno direttore de Il Sipario Strappato.

FRANCESCA CAMPONERO

Costo biglietti: Intero 12 €, Ridotto 10 €