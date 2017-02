La municipale ferma scooter rubato: uno fugge, l’altro preso

GENOVA. 27 FEB. Sabato notte durante l’attività dinamica delle pattuglie alle ore 00.40 circa in via Gramsci altezza via delle Fontane la pattuglia tango 10 ha intimato l’alt ad un motociclo con due persone a bordo.

Gli stessi dopo essersi fermati si sono dati alla fuga a piedi, lasciando il motociclo sul posto.

Uno dei due è stato raggiunto e fermato, il motociclo tipo SYM Joyride è risultato rubato.

La persona fermata è stata accomapagnata per accertamenti presso Questura Centrale e deniunciata a piede libero per ricettazione.

Per l’occasione sono stati sequestrati due telefonini completi di SIM in suo possesso.

Seguono gli accertamenti del caso per risalire all’identità della persona che si è data alla fuga.