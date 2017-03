La magia di Karromato al Teatro Sociale di Camogli

GENOVA. 23 MAR. Sabato 25 (ore 20.30) domenica 26 (ore 17) e lunedì 27 marzo 2017 (ore 10.30) al Teatro Sociale di Camogli arriva uno spettacolo straordinario che viene da lontano, esattamente da Praga. Il titolo è La festa dell’Imperatore ed è un’ opera comica barocca per marionette, da “Der Schauspieldirektor” di Wolfagang Amadeus Mozart. A portarlo in Liguria è la compagnia ceca Karromato, che usando un’arte vecchia duecento anni, tocca l’immaginazione grazie a personaggi in legno di tiglio come grandi bambole, che giganteggiano nella scenografia barocca. Il gioco di spazi, profondità e luci dilata le proporzioni.

Il movimento delle marionette si accompagna alle suggestioni del teatro d’ombre e colpisce per la forte ironia, proponendo una poetica che cerca sempre di attualizzare e internazionalizzare il linguaggio.

La festa dell’imperatore s’ispira a un episodio della vita di Mozart e si svolge a Vienna, splendida capitale dell’impero asburgico. Nel 1786 il compositore sta lavorando alle Nozze di Figaro. Nel vicino palazzo di Schönbrunn, il più celebre della capitale, l’imperatore Giuseppe II riceve la lettera dalla sorella Maria Carolina (sposa al re Ferdinando IV) che gli annuncia la sua prossima visita da Napoli. L’imperatore decide di organizzare una festa per l’arrivo della sorella: incarica Mozart di comporre un’opera breve secondo un libretto da lui proposto. Mozart, alle prese con Le nozze di Figaro, accetta malvolentieri, ma per via delle sue note difficoltà economiche è obbligato a cercare il compromesso tra libertà creativa e bisogno di guadagnarsi la vita.

Lo spettacolo sfrutta in verticale tre livelli: didascalie in alto; le ombre cinesi al centro; le marionette in basso. Le scene esilaranti attingono alla comicità, alla clownerie da circo e ai cartoni animati. Si susseguono salti, capitomboli e martellate in testa. Mogli arcigne colpiscono con padellate, bimbi-bruchi minacciano col pianto fragoroso. Ci sono un imperatore dal naso spropositato, una cantante lirica che si esibisce in rimbombanti acuti, personaggi vari, ognuno che combina un disastro diverso. Insomma questo teatro gentile, semplice, libera la fantasia ed esorcizza la dilagante tecnologia contemporanea.

FRANCESCA CAMPONERO

Costo biglietti €8,00/€6,00