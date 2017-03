GENOVA. 18 MAR. Gioco d’azzardo a cielo aperto. Altro che lotta alle slot. “Tolleranza non può significare illegalità. Chi chiede legalità non è razzista. Ora si riaprono anche le bische a cielo aperto, in piena piazza e davanti agli indignati passanti della zona”. La denuncia, con tanto di foto, arriva dai residenti dell’area di Caricamento e Sottoripa, preoccupati per insicurezza, degrado e dei “numerosi episodi fuori controllo, come quello avvenuto la notte di Capodanno, che continuano senza che il Comune sia intervenuta in modo idoneo ed efficace”.

“Da allora Tursi ha fatto poco – spiega Antonio Olivieri di Assest – la bisca clandestina a cielo aperto è sotto gli occhi di tutti. Il caso registrato alla fermata della Metropolitana S. Giorgio è solo uno dei tanti e rappresenta l’inizio delle attività primaverili-estive di taluni personaggi,

che scambiano Genova per una zona franca dove tutto è possibile perché loro e le loro attività sono tollerate, talvolta addirittura ‘incoraggiate’ come in corso Quadrio. Ormai si sentono i padroni della piazza.

Ringraziando le forze dell’ordine, che hanno dimostrato di essere sempre dalla parte dei cittadini onesti, non ci stancheremo mai di avanzare richieste a Tursi per adottare gli opportuni provvedimenti al fine di evitare il degrado e di garantire legalità e sicurezza sul territorio, purtroppo abbandonato a se stesso. Il centro storico di Genova non può continuare ad essere una grande zona franca, dove tutto è permesso”.