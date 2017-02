GENOVA. 28 FEB. Assistere a un suo lavoro significa immergersi in una narrazione analogica, che non è struttura. Sol Picó, grande protagonista della scena coreografica spagnola ed europea, non ama la teatralizzazione di temi essenziali quanto portare sulla scena delle esperienze creando ponti tra mondi antagonisti e lontani cementati da elementi apparentemente inconciliabili come ad esempio il flamenco danzato sulle punte, costumi da guerrieri che avvolgono sensuali corpi femminili.

Venerdì 3 e sabato 4 marzo ( ore 20,30) Sol Picò arriva al Teatro Sociale di Camogli con One-Hit Wonders, uno spettacolo geniale, irriverente, sagace e poetico, intelligente in grado di divertire e far riflettere con la sua graffiante ironia. Al suo fianco, Joan Manrique, attore, fachiro e macchinista.

Lo spettacolo è la storia del viaggio di Sol Picò a bordo di un aereo pilotato da un suo pazzo alter ego. Durante il volo, la pirotecnica danzatrice catalana svela ai suoi compagni di viaggio (il pubblico) tutte le sue fragilità di artista e di donna. E parte in una travolgente cavalcata autoironica attraverso i maggiori successi dei suoi 20 anni di carriera, da D.V.A. (Dudoso valor artístico) a Bésame el cactus, da Paella Mixta a El Llac de les Mosques fino al più recente Memòries d’una puça.

La vediamo così alle prese con un percorso bendato in mezzo ai cactus, con uno ski-simulator da piste innevate, o con le scarpette rosse da danza per una versione inedita e strabiliante di flamenco sulle punte: le irrinunciabili follie artistiche che sono la cifra del suo stile contaminato e vitale.

Alla domanda: e quando lo show è finito cosa resterà nella testa e nel cuore dello spettatore da portarsi a casa? Sol risponde così: «Questo è molto personale. Ognuno fa le sue riflessioni ma io spero che soprattutto si porti a casa la speranza, di cui tutti abbiamo bisogno. Ogni giorno di più».

Francesca Camponero

Costo biglietti: € 20,00 / € 15,00