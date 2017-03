GENOVA. 26 MAR. Lavori in corso per la grande infiorata in piazza De Ferrari promossa dalla Regione Liguria per dare il benvenuto alla nuova stagione turistica.

In fase di creazione c’è una gigante mandala di fiori liguri che verrà ultimata per le 19; da quel momento degustazione di focaccia col formaggio del Consorzio di Recco e vino ligure, ma anche un video-mapping sul palazzo regionale con luci e musica.

Quella odiena è un’iniziativa che apre #lamialiguria primavera, la campagna di comunicazione voluta dalla Regione per rappresentare la Liguria come una cartolina con in mostra alcune delle sue cose più belle: i fiori, per i quali la nostra regione è famosa in tutto il mondo, il suo artigianato e le eccellenze enogastronomiche, fra cui la focaccia col formaggio del consorzio di Recco.

L’infiorata è realizzata dai maestri dell’associazione “Circolo Giovane Ranzi” di Pietra Ligure, che utilizzano i fiori liguri, simbolo della primavera.

Il tutto è iniziato alle sette di questa mattina, in piazza De Ferrari e alla realizzazione partecipano anche i bambini grazie ai laboratori “Piccoli infioratori in erba”.

Il mandala è di oltre 33 metri quadrati e 6,4 metri di diametro e per realizzarlo saranno necessari più di 8.500 fiori, 250 a metro quadro.

In serata, dalle 19, contemporaneamente alla posa degli ultimi petali, ci sarà una degustazione di focaccia col formaggio, in collaborazione con il Consorzio Focaccia di Recco col Formaggio e, per chiudere, dalle 20.30, ci sarà il saluto alla Primavera con uno spettacolo di luci, suoni e colori, sulle note della Primavera di Vivaldi, sulla facciata del Palazzo della Regione.