GENOVA. 7 APR. Don Carlos Buela, condannato dal Tribunale del Vaticano nel 2010 per presunti abusi su seminaristi, è stato trasferito dall’Argentina a Genova, verso la fine del 2016. La Santa Sede lo aveva rimosso dagli incarichi ed allontanato.

Ora la storia è stata scoperta dalla Rete l’Abuso del savonese Francesco Zanardi, l’associazione che riunisce le vittime di certi sacerdoti. Secondo Zanardi, il prete argentino, fondatore della potente congregazione del Verbo Incarnato, è stato trasferito in un “rifugio blindato per trascorrere un periodo di isolamento, ma a noi non basta”. L’Istituto del Verbo Incarnato in via Venezia 3 fa parte dell’Arcidiocesi di Genova. Francesco Zanardi, che ha anche puntato il dito contro cardinale Angelo Bagnasco, da anni si batte per denunciare le presunte coperture di cui hanno goduto molti sacerdoti, accusati o condannati per pedofilia e altri reati di natura sessuale.

“Appare un modo per sottrarlo alla giustizia – ha aggiunto Zanardi – perché se in Argentina le vittime presentassero denunce penali, sarebbe complicato per i magistrati perseguirlo, essendo lui ospite in Italia. E’ poco opportuno mettere migliaia di chilometri tra l’autore di un reato e il tribunale che potrebbe indagarlo. Tuttavia succede spesso. Il Vaticano può farlo grazie a trattati internazionali”.

Alla parrocchia di San Teodoro hanno confermato la presenza di don Carlos, che ha preferito non replicare.