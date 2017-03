GENOVA. 5 MAR. Rivedere oggi una nuova versione de “La febbre del sabato sera”, come quella portata in scena al Politeama Genovese dal 28 febbraio al 5 marzo 2017 e che prosegue nel resto d’Italia, può sempre essere illuminante.

Sì, perché il musical, tratto da “Saturday Night Fever”, il celebre film con John Travolta uscito nel dicembre 1977 (in Italia nel febbraio 1978), ci permette riflessioni più approfondite a quarant’anni di distanza.

Chi appartiene alla generazione che, allora, era adolescente – come gran parte degli spettatori in sala, la sera della prima – può facilmente comprendere a cosa mi riferisco.

Lo spettacolo prodotto da Lorenzo Vitali con il Teatro Nuovo di Milano offre, dopo “Grease” e “Jersey Boys”, l’occasione di misurarsi in Italia con un certo passato musicale americano che, forse, sta ridiventando trendy.

Potrebbe essere interessante capire se ai giovani di 19 o 20 anni queste storie e queste musiche possano piacere (ancora) davvero o se vengano apprezzate soprattutto da chi le ha vissute in tempo reale.

Il musical originale, diretto da John Badham, conobbe da subito un successo pazzesco e la sua colonna sonora, composta in gran parte da musiche dei Bee Gees, divenne una delle più vendute di sempre, con oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo. Nel 2010 il film venne decretato “storicamente e culturalmente significativo” e, come tale, scelto per essere conservato nel National Film Registry della Library of Congress degli Stati Uniti.

In effetti, il soggetto, che rendeva omaggio alla Disco Music degli anni ’70, è ancora di per sé attuale per le problematiche giovanili di cui tratta, prima tra tutte quella del trovare qualcosa di sensato per cui lottare nella vita. Ci sono poi i temi dell’emigrazione – lo stesso protagonista Tony Manero è un diciannovenne di origini italiane –, dell’uso di stupefacenti, del rapporto con le ragazze, del razzismo e della violenza che divide e anima le bande di Brooklyn.

Il film era uscito in Italia con tagli ed adeguamenti per rientrare nel divieto soltanto ai minori di anni 14. La versione teatrale li mantiene nell’adattamento di Robert Stigwood, con la collaborazione ai testi di Bill Oakes e la regia di Claudio Insegno. I video di Francesca Del Cupolo ed Erika Dolci arricchiscono l’ambientazione newyorkese all’ombra del ponte di Verrazzano, teatro anche di acrobazie del gruppo di giovani tra cavi e piloni.

Le scene di Roberto e Andrea Comotti sono molto evocative, con la discoteca psichedelica perfettamente ricreata; le coreografie originali di Valeriano Longoni trasmettono grande energia e sfruttano appieno la spazialità del palco, mentre i costumi di Graziella Pera richiamano quelli originali. Nella storia si inseriscono diverse annotazioni parodistiche, che forse facilitano il passaggio da una scena all’altra.

Alcuni personaggi sono volutamente calcati a sottolineare ruoli macchiettistici, come i simpatici e bravissimi Dj Monty (Gianluigi Sticotti, abile a danzare anche sui “trampoli”), che alla sera anima la discoteca insieme alla vocalist Candy (Giovanna D’Angi) e durante il giorno si trasforma nell’insegnante di danza Pete, oppure la cameriera distratta e dalla lunga risata, o anche i genitori stessi del protagonista, Flo (Alessandra Sarno) e Frank Manero (Gaetano Ingala), che rappresentano la discutibile autorità familiare, ma esagerano nell’accento pugliese.

Il ruolo di Tony Manero, il giovane superficiale che lavora in un negozio di vernici e “si ricarica soltanto ballando”, è interpretato da Samuele Cavallo, che sostituisce l’infortunato Giuseppe Verzicco. Di conseguenza, il ruolo di Joey, invece che da Cavallo, viene coperto dall’aiuto regista Simone De Rose. Samuele Cavallo se la cava comunque egregiamente, apparendo meno fluido soltanto nel ballo finale, che d’altra parte deve mostrarsi ingiustamente vincente davanti a una coppia di portoricani.

Gli altri amici di Tony, i bulli di provincia pronti a menar le mani o ad approfittare delle ragazze, sono Bobby C (Luca Spadaro), Double J. (David Negletto) e Gus (Francesco Lappano), mentre i ruoli femminili più importanti, l’eterna cacciata e innocente Annette e l’affascinante ed emancipata Stephanie Mangano, sono interpretati da Giada D’Auria e Anna Foria.

Stephanie è la ragazza della svolta, che lavora a Manhattan e che usa Tony per vincere la gara di ballo, ma lo disprezza come uno “fatto in serie”, che vive in famiglia, va in giro con gli amici e al sabato sera spende tutto al 2001 Odissey.

Tutto il corpo di ballo suscita una grande partecipazione da parte del pubblico. I pezzi con il famoso falsetto tipico dei Bee Gees sono riarrangiati per l’occasione: rimangono sempreverdi “Stayin’ Alive”, “How Deep Is Your Love”, “Night Fever” e “You Should Be Dancing”. Brani di altre band sono ancora molto noti, come “A Fifth of Beethoven” (Walter Murphy), “More Than a Woman” (Tavares) e “Disco Inferno” (The Trammps).

Se i personaggi della storia non hanno una vera e propria evoluzione, ma rimangono un po’ sospesi – Bobby si suicida, Stephanie cerca di omologarsi a una classe superiore –, sicuramente nel Tony Manero che elabora il lutto e gli errori, si stacca dal proprio mondo, chiede perdono e cerca l’amicizia si può ritrovare chiunque, almeno in una fase della propria vita, quella che porta alla maturità.

Perciò “La febbre del sabato sera” ha un suo senso ancora oggi e questa riuscita versione teatrale va vista davvero come “una vetrina per diverse generazioni”, con i suoi tratti di umanità e la sua musica bellissima.

Linda Kaiser