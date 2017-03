La Divina Commedia in Accademia

GENOVA. 14 MAR. Oggi, martedì 14 marzo alle ore 18.30 al Museo dell’Accademia Ligustica comincia il corso sulla Divina Commedia dal titolo Incontri danteschi.

Saranno 4 lezioni di un ciclo che proseguirà nell’autunno dedicato alla scoperta della grande opera firmata dal sommo poeta.Sarà Enrico Parodi, esperto di letteratura e divulgatore, a tenere le lezioni.

Questo pomeriggio si con un incontro introduttivo dal titolo “In viaggio con Dante”, con un piccolo intervento preliminare di Maurizio Solera, esperto d’arte, per capire il perchè di queste lezioni in Accademia. Si proseguirà con 3 lezioni dedicate a tre Canti fondamentali dell’ inferno.

Gli incontri saranno sempre di martedì alle 18.30. Il 28 Marzo sarà la volta di Paolo e Francesca e del Canto V, mentre martedì 11 Aprile risorgerà dalla nostra memoria Farinata degli Uberti con il Canto X mentre terminerà per questo primo gruppo di lezioni Pier delle Vigne con il suo Canto XIII Martedì 2 maggio.

La donazione minima per il corso di 4 appuntamenti, devoluta per le attività di valorizzazione del Museo è di 30€ (bicchiere di vino compreso). Per info e prenotazioni (vivamente consigliate visto il numero chiuso): info@amiciaccademia.com.

www.museo.accademialigustica.it

Il Museo dell’Accademia Ligustica è in Largo Pertini 4 (Piazza De Ferrari), 16121 Genova