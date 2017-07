La Dia sequestra a Sanremo villa e terreno per 700 mila euro

IMPERIA. 22 LUG. La Squadra mobile e la guardia di finanza di Imperia coordinati dalla Direzione investigativa antimafia di Genova e Reggio Calabria hanno sequestrato una villa a due piani con adiacente terreno del valore complessivo di circa 700 mila euro appartenente a Vincenzo Sergi, 55 anni, originario di Rosarno

Il provvedimento, eseguito congiuntamente daglui uomini dei Centri Operativi DIA di Reggio Calabria e Genova e dagli uomini della Squadra Mobile e del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Imperia, trae origine da una misura di prevenzione patrimoniale su input delle Procure di Reggio Calabria ed Imperia, sulla scorta di accertamenti demandati al Centro Operativo DIA di Reggio Calabria.

Il Sergi con provvedimento divenuto definitivo nel marzo 2007 era già stato sottoposto a 3 anni di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, misura rinnovata con altro analogo decreto di pari durata divenuto definitivo nel dicembre 2011 in quanto soggetto ritenuto abitualmente dedito a traffici delittuosi.





Inoltre il 55enne risulta essere stato condannato in via definitiva, in passato, per reati contro il patrimonio, tra cui furto, ricettazione ed usura.

Dagli accurati accertamenti disposti dalle Autorità Giudiziarie competenti, è emerso che il soggetto disponesse di beni in valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati dallo stesso e dal suo nucleo familiare.

In ragione di ciò è stato disposto ed eseguito il sequestro di una villa a 2 piani e di un terreno adiacente a Sanremo il cui valore è stimato in circa 700.000 euro.