GENOVA. 9 FEB. Dal 9 all’11 febbraio, ore 20.30 alla Tosse la Compagnia SNC presenta Proclami alla nazione di e con Elisabetta Granara, Giancarlo Mariottini, Sara Sorrentino, Carlo Strazza, in collaborazione con Il Gruppo di Teatro Campestre

Lo spettacolo, vincitore del Premio Giovani Realtà del Teatro (Udine) 2014, selezionato a Pre-Visioni (Genova) 2015 e finalista al Premio Scintille (Asti), Anteprima (Lari), Young Station (Prato) 2015, è frutto di un processo drammaturgico collettivo iniziato nel 2014, quando i quattro attori-autori presentarono al pubblico un primo studio pensato per essere messo in scena dalle finestre degli edifici. Da quella prima idea, incoraggiata dal successo di pubblico e dalla vittoria del Premio Giovani Realtà del Teatro, Elisabetta Granara, Giancarlo Mariottini, Sara Sorrentino e Carlo Strazza hanno costruito la versione attuale mantenendo alcune delle specificità originarie. Lo spettacolo è completamente auto-illuminato dagli stessi attori attraverso lampade d’emergenza a led e torce da cantiere, finestre di luce che fanno apparire e scomparire i personaggi in un metaforico buio della mente.

Ci sono quattro finestre e quattro personaggi. Sono maschere del presente e parlano senza esprimere contenuti, ma ci tengono a dire qualcosa. È l’inizio di un viaggio attraverso il linguaggio, fin dentro il cervello, nel buio della mente. Proclami alla nazione è una fiaba ironica e tagliente sui discorsi pubblici con cui si esprime il Potere privo di argomenti.

FRANCESCA CAMPONERO

Costo Biglietto: 14 euro