La Città dei bambini e dei ragazzi e lo spazio Tinkering Lab

GENOVA. 2 MAR. La città dei bambini e dei ragazzi, l’area di gioco educativo all’interno del Modulo 1 del Porto Antico di Genova pensata per i bambini e i ragazzi di età compresa dai 2 ai 13 anni, arricchisce gli spazi dedicati ai visitatori più grandi. Sabato 4 marzo alle ore 16 verrà infatti inaugurata “Tinkering Lab: pensa, fai, impara”, una nuova area tematica che permetterà di sperimentare la scienza attraverso attività capaci di stimolare la creatività, l’indagine e l’esplorazione, basandosi sulle attitudini e la condivisione delle conoscenze di ciascuno, facilitando l’apprendimento delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Sabato e domenica sono in programma attività laboratoriali, in cui accompagnati da un animatore sarà possibile costruire oggetti volanti, piccoli robot o piste per biglie acrobatiche, utilizzando materiali di recupero, motorini elettrici, circuiti, tubi del vento e altri oggetti originali. Sarà presente anche l’Associazione Scuola di Robotica con NAO, il robot umanoide sviluppato per l’insegnamento e la robotica educativa in grado di parlare, ballare, osservare e interagire con il pubblico e svolgere altre attività.

Tinkering Lab è stato progettato dall’Associazione Festival della Scienza, che dal 1 ottobre 2016 gestisce le attività didattiche de La città dei bambini e dei ragazzi, in stretta collaborazione con Consiglio Nazionale delle Ricerche – Ufficio Comunicazione, Informazione e URP – Sezione Operativa “Area Comunicazione Scientifica”, sede di Genova, che ne ha curato anche la realizzazione.

Per conoscere la programmazione e i contenuti è possibile consultare la pagina facebook @cittabambiniragazzi o il sito www.cittadeibambini.net.

La struttura è aperta tutto l’anno dalle ore 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso ore 16:45) e rimane chiusa nei lunedì non festivi, tranne nei mesi di Aprile e Maggio e Agosto. Dal martedì al venerdì, dalle ore 16:00, per gli adulti che accompagnano bambini e ragazzi di età superiore a 24 mesi l’ingresso è gratuito.