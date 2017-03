La chitarra di Mazzini al Teatro Carlo Felice

GENOVA. 16 MAR. Quanti sanno che Giuseppe Mazzini fosse un appassionato di chitarra?… non pensiamo a molti, eppure una delle maggiori personalità del Risorgimento era sia cultore della musica, che dedito alla chitarra. Questo fatto lo unisce a Paganini con il quale hanno molto in comune oltre ad essere nati nella stessa città. Infatti ambedue iniziaroni i loro studi musicali proprio a Genova e ambedue amavano la chitarra che praticavano con passione.

Domani, venerdì 17 marzo, alle ore 20.30, al Teatro Carlo Felice , nell’ambito delle manifestazioni mazziniane che commemorano il 145° anniversario della morte di Mazzini, si svolgerà il concerto del duo Andrea Cardinale e José Scanu, rispettivamente al violino e alla chitarra.

Testimonianze eloquenti della passione per la chitarra da parte di Mazzini sono sia le numerose lettere che scrisse alla madre dai suoi esili in Svizzera e a Londra, chiedendo spartiti per il suo strumento, sia la sua “Filosofia della musica” pubblicata a Parigi su “L’Italiano” nel 1836 (opera in cui ad esempio Gioachino Rossini è tra i musicisti maggiormente elogiati; infine le varie chitarre a lui appartenute e conservate in collezioni pubbliche (Museo del Risorgimento di Genova e Domus Mazziniana di Pisa, i luoghi di nascita e di morte del patriota). Da queste lettere emerge come Mazzini conoscesse molto bene sia gli autori che il repertorio italiani: Giuliani, Legnani, Carcassi, il suo concittadino Niccolò Paganini, (anch’egli più volte citato in varie lettere), Carulli, anche se meno amato dal Nostro, ma apprezzato nella musica d’assieme. Interessante è, infine, il carteggio con Giuseppe Verdi che Mazzini conobbe personalmente e al quale chiese di scrivere un inno nazionale su un testo di Goffredo Mameli, che fu poi in seguito anche pubblicato.

Il programma della serata prevede l’esecuzione di musiche di Gioachino Rossini, Niccolò Paganini e Vincenzo Bellini, autori che Mazzini amava e suonava abitualmente durante i suoi esili.

La chitarra appartenuta a Mazzini, suonata in questa occasione da José Scanu, custodita presso il Museo del Risorgimento di Genova è una Gennaro Fabbricatore, liutaio in Napoli, del 1821.

FRANCESCA CAMPONERO