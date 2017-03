La Cgil Liguria sui referendum su voucher e appalti

GENOVA. 6 MAR. Si svolgerà, domani, martedì 7 marzo alle ore 10 presso i locali della Compagnia Unica del Porto di Genova la riunione dei delegati Cgil della Liguria sui referendum su voucher e appalti.

“Liberare il lavoro e costruire tutta un’altra Italia”. E’ questo lo slogan che accompagna la campagna referendaria.

Secondo la Cgil è necessario “eliminare i voucher, con i quali si favorisce il precariato e lo sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici, e bisogna cambiare le norme sugli appalti per garantire la tutela dell’occupazione in caso di cambio di appalto e per impedire che vi siano differenze di trattamento tra chi lavora alle dipendenze del committente e chi in una delle aziende appaltatrici”.

La sfida per i diritti nasce dalla Carta dei Diritti universali del lavoro, ovvero un nuovo statuto dei lavoratori e delle lavoratrici, che estenda i diritti a prescindere dal tipo di lavoro svolto e dal tipo di contratto applicato, carta dei diritti per la quale la Cgil ha raccolto più di 1 milione e 200 mila firme per farla diventare una legge di iniziativa popolare che ad oggi è all’attenzione della Commissione lavoro della Camera.

Nell’attivo di domani è prevista l’introduzione ai lavori a cura di Federico Vesigna Segretario Generale Cgil Liguria e gli interventi dei quattro segretari generali delle Camere del Lavoro e dei delegati sindacali delle Liguria. Concluderà i lavori Vincenzo Colla della Segreteria Nazionale.

Durante l’incontro, attraverso dati, sarà illustrata la fotografia degli appalti e dei voucher in Liguria.