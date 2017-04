La biblioteca della subacquea e’ visitabile a “Santa”

SANTA MARGHERITA. 4 APR. L’Area Marina Protetta di Portofino con sede a Santa Margherita è anche la “casa” della biblioteca di subacquea dedicata ad Alessandro Olschki, primo direttore della rivista Mondo Sommerso nonché apneista e appassionato dell’ambiente marino. Tra gli scaffali della biblioteca si può trovare libri, riviste, manuali, documenti e cataloghi del settore dagli anni ’50 ad oggi; i documenti sono stati raccolti e catalogati da Confisub e dati in gestione all’Area Marina Protetta di Portofino.

Questa raccolta di libri foto e oggetti vari avrebbe rischiato di andare perduta, invece grazie all’ente Area Marina Protetta di Portofino è ora custodita nella sede e consultabile da tutti gli appassionati di subacquea, cittadini e turisti interessati a visionare pubblicazioni introvabili altrove. Si invitano quindi tutti gli appassionati di subacquea a fornire materiale all’AMP Portofino per poter ampliare sempre di più l’archivio storico e rendere pubblica la ricchezza dei propri fondali, e far conoscere anche le persone che hanno vissuto in primo piano la nascita e lo sviluppo della subacquea italiana.

Inoltre, al fine di aumentare le informazioni storiche relative ai propri fondali, l’AMP Portofino invita tutti i suoi subacquei e fotografi a portare le vecchie diapositive di foto perché queste, verranno scannerizzate ad alta risoluzione, poi rigorosamente restituite ai proprietari (anche in formato digitale) ed una copia, con il nome del proprietario, rimarrà visibile nell’archivio della biblioteca! ABov