La 13^ “Mezza di Genova” il 9 aprile 2017: i top runner

GENOVA. 6 APR. Ed ecco i Top Runner che domenica 9 Aprile 2017 si sfiderano alla 13° Edizione della “Mezza Maratona Internazionale di Genova” gara di corsa su strada sulla distanza di Km.21,097.

Uno dei percorsi più suggestivi e affascinanti parte dal Porto Antico di Genova alle ore 9,30.

Il percorso si snoda nel centro storico di Genova, che raccoglie alcuni tesori artistici. Superato il centro storico si arriva in piazza De Ferrari, il centro della città moderna, con il Palazzo Ducale e il Teatro Carlo Felice, e si scende lungo l’ottocentesca via XX Settembre verso il mare.

Raggiunta la litoranea si corre verso levante sino al borgo marinaro di Boccadasse per poi rientrare verso la città, superando la Fiera di Genova e imboccando la sopraelevata, che per un giorno sarà riservata solo ai podisti.

Da essa si gode una vista panoramica unica sul porto di Genova, con l’elegante Stazione marittima, sul centro storico e sulle alture che incorniciano la città.

Si percorre tutta sino a raggiungere Sampierdarena, per rientrare in sopraelevata e tornare al Porto Antico dov’è previsto l’arrivo.

Presente alla 13^ edizione de La Mezza di Genova il team Run2gether, associazione no profit austriaca che promuove l’atletica in Kenya come progetto comunitario.

Fanno parte del team i Top Runner:

Lucy Wambui Murigi (07/07/1985). Atleta poliedrica, spazia dal cross alla maratona.Vicecampionessa del mondo di corsa in montagna nel 2014. Personale di 1.10’52”.

Caroline Cherono (13/01/1983) con un personale di 1.12’13”. Keniota, mamma di 3 bambini all’età di 30 anni ha scoperto di avere doti per la corsa.

Jonah Kiplagat Kemboi (04/05/1988)

Nell’ ultima prove di selezione interna al team ha favorevolmente impressionato: half marathon in 64.20.

Samuel Ndungu Mwangi (03/03/1995) che sicuramente farà parlare di sè.

Antonio Pena Pico, direttamente dalla Spagna, nato il 26 agosto del 1970 a Felanix, un comune nell’isola di Maiorca. Campione di Spagna di Maratona nel 1997, campione di Spagna di Gran Fondo nel 1991, 3 volte campione di Spagna di mezza maratona (2000, 2001, 2005).

Ha corso 19 maratone di cui 6 sotto le 2 ore e 9’. Ha partecipato nel 2004 alla Maratona Olimpica di Atene e vinto nel 2001 la Maratona del Giappone sul lago Biwa in 2h07’34”.

I Top Runner saranno presentati al pubblico Sabato 8 aprile ore 18,30 sul Palco eventi del Villaggio Tecnico e Sponsor di Piazza De Ferrari.

Per iscrizioni ed ulteriori informazioni: www.lamezzadigenova.it

per costanti aggiornamenti Pagina FB La Mezza Di Genova