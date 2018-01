GENOVA. 16 GENN. Inizio d’anno favorevole per l’ Androni Giocattoli Sidermec: ieri infatti i giovani alfieri di Gianni Savio hanno vinto anche la quarta tappa della Vuelta al Tachira. Questa volta a cogliere il successo è stato il ventenne colombiano Ivan Sosa alla sua prima vittoria da professionista.

La giornata speciale per i campioni d’Italia è stata completata dalla terza piazza del compagno di squadra Kevin Rivera. Tappa impegnativa di quasi 150 chilometri con diverse asperità la più dura quella finale per raggiungere il traguardo di San Simon. Per i colori italiani dopo le due vittorie di Malucelli ora è arrivata anche quella di Sosa, che ha preceduto Paredes e Rivera.

La IV tappa della Vuelta Gigante de America nella prima parte è stata animata da lunga fuga di sette ciclisti tra cui Matteo Malucelli, che ne ha approfittato per raccogliere punti importanti, negli sprint, per la classifica a punti che guida sempre con grande margine. Malucelli ha vinto due traguardi intermedi ed è arrivato secondo, dietro a Briceno, in un altro. In classifica ora Chirico è sceso al decimo posto a 2′ e 14″ dal leader che rimane Gutierrez con 3″ secondi su Angel Rivas e 7″ su Ronald González.





Questo l’ ordine d’arrivo: 1) Iván Sosa (Androni Giocattoli Sidermec) 3h 36’ 21”; 2) Paredes (Gobierno de Yaracuy) a 3”; 3) Rivera (Androni Giocattoli Sidermec) a 9”; 4) Parra (GW-Shimano) a 11”; 5) Camargo (Lotería del Táchira) a 16”; 6) Mendoza a 27”; 7) González; 8) Rivas; 9) Gutiérrez; 10) Campos tutti con lo stesso tempo di Mendoza.

Classifica generale: 1)Pedro Gutiérrez (G. Yaracuy) in 15h 41’43”; 2) Ángel Rivas a 3”; 3) González a 7”; 4) Torres a 23”; 5) Vargas a 46”; 6) Sequera a 1’10” ;7) Mendoza a 1’20”; 8) Medina a 1’22”; 9) Chacón a 1’25”; 10) CHIRICO a 2’14”.

A punti: 1) MALUCELLI, 60; 2) Rivas, 36; 3) Gutierrez, 33; 4) Garcia, 30; 5) Monsalve, 29; 6) Baron, 28; 7) Sosa, 26; 8) Gonzales,25; 9) Briceno e Talero,20; 15) BENFATTO, 16.

Sprint intermedi: 1) Briceno e Talero, 20; 3) Baron,14; 4) Sequera e MALUCELLI,10; 6) Rivas, 8; 7)Fuentes,6; 8) Sanchez, 5; 9) Abreu e Camargo, 4.

Montagna: 1) Rivas, 11; 2) Paredes, 10; 3) Medina,8; 3) Briceno e Parra,7; 6) Rivera,5; 7) Gonzales e Ruiz, 4; 9) Camargo, 3; 10) Gutierrez, 2.

PAOLO ALMANZI