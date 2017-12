Juve-Genoa, formazione: ampio turn over per Ballardini

Sono diciannove i giocatori selezionati da mister Ballardini per la gara di Tim Cup con la Juventus (diretta su Rai 1, ore 20:45).

Al termine del risveglio neuro-muscolare svolto stamane al Centro Sportivo Signorini, la Freccia Rossoblù è partita in direzione del capoluogo piemontese, per le tappe di avvicinamento prima di raggiungere il traguardo dell’Allianz Arena. Trecento saranno i supporter rossoblù nel settore ospiti. Il dato è definitivo a chiusura della prevendita. Dopo il match la comitiva rientrerà in Liguria. Giovedì il programma prevede una sessione a porte chiuse. La prima nell’ottica della ravvicinata, importante gara con il Benevento a Marassi (sabato, ore 15). Convocati e numeri di maglia: 3 Gentiletti, 4 Cofie, 9 Centurion, 13 Rossettini 14 Biraschi, 16 Galabinov, 17 Palladino, 21 Brlek, 22 Lazovic, 23 Lamanna, 25 Rodriguez, 27 Ricci, 33 Landre, 38 Zima, 40 Omeonga, 49 Rossi, 64 Pellegri, 74 Salcedo, 93 Laxalt.