Juve-Genoa 1-0, Grifone ko con onore allo Stadium

Il Genoa gioca una buona gara ordinata ma cede al cospetto della Vecchia Signora, troppo superiore tecnicamente anche se il Grifone è rimasto in partita.

Pronti via e la Juve parte a razzo tanto è vero che dopo appena un quarto d’ora Douglas Costa beffa Perin portando subito in vantaggio i suoi.

I rossoblù ci provano specialmente in contropiede ma l’attacco di Ballardini è sterile, non supportato dal centrocampo spesso in inferiorità numerica rispetto ai piemontesi. Le entrate di Lazovic e Lapadula, oltre a Galabinov, non cambiano l’inerzia del match che si conclude col successo bianconero.





JUVENTUS-GENOA 1-0

16′ Douglas Costa

TABELLINO

Juventus (4-3-3): Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro (75′ Asamoah); Khedira (70′ Sturaro), Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic.

Genoa (3-5-2): Perin; Rossettini, Spolli, Izzo; Rosi, Rigoni (46′ Galabinov), Bertolacci, Omeonga, Laxalt; Taarabt (67′ Lazovic), Pandev (77′ Lapadula).