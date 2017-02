Juric esonerato, arriva mister Andrea Mandorlini

GENOVA. 20 FEB. Mister Andrea Mandorlini è a Genova ed è pronto ad iniziare la nuova avventura alla guida del Genoa.

Il tecnico, ha firmato un anno e mezzo di contratto,è in città per sistemare gli ultimi dettagli in vista del primo allenamento che dovrebbe essere nella giornata di domani in attesa della alla sfida di domenica col Bologna.

Per il 57enne ravennate Andrea Mandorlini, non è la prima volta in Liguria avendo già allenato lo Spezia; tra il 1999 e il 2002 il tecnico fece bene con gli aquilotti portandoli dall’allora C2 alla C1 conquistando al primo anno la promozione con 76 punti.

L’anno successivo Mandorlini consolida lo Spezia in C1 per poi andare ad allenare in serie B alla Triestina.

Nel 2003 allena l’Atalanta in Serie A. Mister Mandorlini dirige il Bologna in B, il Padova in C1, Sassuolo in B e la storica squadra romena del Cluj.

In Italia guida il Verona portandolo dalla Lega Pro Prima Divisione, in serie B e nel 2013 in serie A.

Ora Andrea Madorlini approda al Genoa dopo l’esonero di Juric.