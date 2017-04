SAVONA. 9 APR. Emergono nuovi particolari inquietanti riguardo l’omicidio di Pietra Ligure della giovanissima Janira “Shaky” D’Amato ad opera del findanzato.

Lui era contrario ai corsi professionali che Janira, 21 anni, voleva fare presso Costa Crociere.

Così ha cercato di impedirle di seguire i corsi e trovare quel lavoro che probabilmente l’avrebbe fatta andare in giro per il mondo lontano da lui.

Poi, non riuscendoci, l’ha uccisa con un coltello a serramanico con la lama da 17 centimetri che aveva in tasca.

Alessio Alamia Burastero, 20 anni, è ora rinchiuso in isolamento nel carcere di Oneglia con l’accusa di omicidio premeditato.

Lunedì ci sarà l’udienza di convalida del fermo del giovane, che è rinchiuso in isolamento nel carcere di Imperia Oneglia. L’avvocato difensore Alessandro Vignola ha precisato come il suo assistito non ricordi tutto quello che è successo e sia ancora in stato di choc.

Il movente dell’omicidio appare la folle gelosia di Alessio. In sostanza, Alessio non voleva che Janira partisse e lo lasciasse solo, su una nave lontana da lui. La 21enne, infatti, diplomata all’Alberghiero, stava seguendo un corso per diventare hostess di bordo della Costa Crociere.

Per questo lei lo aveva da poco lasciato. Poi l’ultimo saluto in casa. Lui l’ha fatta entrare bloccandola nell’ingresso e iniziando a litigare. Alessio, in un lampo di follia e furia omicida, ha tirato fuori il coltello a serramanico e l’ha colpita almeno quindici volte, forse venti, su tutto il corpo con un fendente mortale alla gola e sfregiandole il viso. Una furia. Poi, secondo la ricostruzione degli inquirenti, la lama si è spezzata contro le ossa della giovane, che è stata abbandonata nel salotto in un lago di sangue.

Ora restano due famiglie spezzate e il dolore e la rabbia di amici e conoscenti su Facebook.