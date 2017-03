IMPERIA. 16 MAR. Italietta: un giudice del lavoro del Tribunale di Imperia oggi ha disposto la reintegrazione sul posto di “lavoro” di un ex messo comunale di Sanremo, che era stato licenziato perché rimasto coinvolto nell’inchiesta “Stachanov”. Il discutibile provvedimento sarebbe stato adottato dal giudice per un vizio di forma. In sostanza, la lettera di licenziamento non risulterebbe firmata.

Le indagini della Guardia di Finanza, avviate nel 2015, consentirono di scoprire il “tran tran” di circa 200 dipendenti pubblici, che finirono nei guai perché accusati dell’infedele timbratura del cartellino. Si tratta del primo dipendente comunale reintegrato nel posto di lavoro per quanto riguarda quei fatti. Al messo comunale erano state contestate una decina di timbrature compiute da altri ed altrettante omesse timbrature.

L’inchiesta sull’assenteismo in Comune aveva portato a 35 arresti ai domiciliari, 8 obblighi di firma e 196 dipendenti pubblici indagati per truffa e falso. Complessivamente, circa il 70% della “forza lavoro” dell’amministrazione comunale di Sanremo era rimasta coinvolta nell’inchiesta. L’indagine amministrativa della Commissione disciplinare del Comune si era chiusa con 32 licenziamenti, 98 sospensioni (da alcune settimane a sei mesi), 21 sanzioni, 19 rimproveri e 28 archiviazioni.