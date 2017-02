LA SPEZIA. 23 FEB. Il 19 luglio 2015 in Libia avvenne il sequestro di quattro tecnici della Bonatti che sfociò, il 2 marzo successivo, la morte di due di loro, Salvatore Failla e Fausto Piano.

Secondo la procura di Roma che ha avviato le indagini del caso tale sequestro ‘poteva essere evitato se fossero state adottate idonee misure di sicurezza da parte dell’azienda’.

Per questo nel chiudere l’inchiesta ha indagato sei persone della società parmense che costruisce impianti oil&gas.

si parla di cooperazione colposa nel delitto doloso il reato contestato dal pm Sergio Colaiocco. L’avviso di chiusura indagine, atto che anticipa la richiesta di rinvio a giudizio, è stato notificato al presidente della Bonatti Paolo Ghirelli, a tre componenti il consiglio di amministrazione, ed al responsabile dell’azienda per la Libia Dennis Morson.

Indagata la stessa Bonatti in base alla legge sulla responsabilità degli enti.

Secondo la procura i vertici della Bonatti ed il loro rappresentante in Libia avrebbero omesso di adottare tutte le cautele necessarie per evitare che i loro tecnici impegnati nel paese nordafricano fossero esposti alle attenzioni delle bande criminali locali.

I quattro dipendenti furono sequestrati durante il loro trasferimento a Mellitah, zona interna della Libia in cui ci sono cantieri Eni e dove operano i dipendenti della Bonatti.

Contrariamente a quanto successo per altri spostamenti, quello del luglio 2015 avvenne su auto con autista e non via nave dall’isola di Djerba, in Tunisia, secondo quanto previsto dai protocolli depositati presso la Farnesina.

Agli indagati si contesta di aver sottovalutato i rischi della situazione in Libia, malgrado la stessa Farnesina avesse suggerito alle aziende italiane di lasciare il paese (l’ambasciata era stata chiusa) o di elevare al massimo le misure di sicurezza.