GENOVA. 16 FEB. Il presidente Vladimir Putin più vicino alla Liguria e la Russia pronta a scambi commerciali con la nostra regione. Domani mattina il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, insieme agli assessori allo Sviluppo Economico Edoardo Rixi e al Lavoro Gianni Berrino, parteciperà al primo seminario “Italia-Russia: l’arte dell’innovazione” in programma a Palazzo San Giorgio (via della Mercanzia 2, Genova) dalle ore 9. L’evento è organizzato da Regione Liguria, Consolato Generale della Federazione Russa a Genova, Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum Economico internazionale di San Pietroburgo in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Pavia e Ansaldo Studio legale.

Saranno presenti, tra gli altri, anche Sergey Razov, Ambasciatore della Federazione Russa in Italia; Ilya Kuzmin, Vice Сapo del Dipartimento degli affari esteri e relazioni internazionali di Mosca; Paolo Emilio Signorini, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale; Antonio Fallico, Presidente Banca Intesa Russia e Presidente Associazione Conoscere Eurasia; Cristina Balbo, responsabile Direzione regionale Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria Intesa Sanpaolo; Giuseppe Zampini, Presidente di Confindustria Genova e presidente Ansaldo Energia S.p.A.; Maurizio Gentile, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana.