Italia primo paese per la vendita di smartphone falsi… ma

GENOVA. 2 MAR. Italia detiene il primato per la vendita di smartphone falsi. Sono 885 milioni di euro il valore delle mancate vendite italiane, però siamo in buona compagnia, perché a seguire c’è il Regno Unito con 660 milioni di euro, la Germania con 564 milioni di euro, la Spagna 386 milioni e la Francia 380 milioni. Il Paese meno colpito è la Danimarca. Nei cinque Stati membri si registra una perdita di 2,9 miliardi a causa della contraffazione, pari al 70 % circa del totale delle mancate vendite nell’Ue dove il mercato degli smartphone ha un volume di affari pari a 14 milioni di smartphone in meno rispetto a quelli che sarebbero stati venduti in assenza di contraffazione. Questo ammanco si traduce in 4,2 miliardi di euro sprecati a causa della contraffazione.

A causa della contraffazione in Italia, si riscontra un mancato guadagno per l’industria legale pari al 15,4%. E’ quanto emerge da un’indagine dell’Ufficio Ue per la proprietà intellettuale e di Itu, lo si legge nel “nuovo report dell’Euipo”, l’Ufficio dell’Unione europea. A livello mondiale, lo studio stima che l’effetto della contraffazione sulle vendite di smartphone sia pari a 184 milioni di unità, per un valore di 45,3 miliardi ossia il 12,9 % delle vendite totali. «La contraffazione pregiudica sia la crescita economica, sia la salute dei consumatori ‒ sostiene Brahima Sanou, direttore dell’ufficio Sviluppo delle telecomunicazioni di Itu. ‒ Sono lieto di vedere che la nostra collaborazione con l’Euipo contribuisce ad aumentare la consapevolezza in merito alle conseguenze sociali ed economiche dell’utilizzo degli smartphone contraffatti. È nostro dovere agire per proteggere i consumatori.»

La contraffazione oltre all’impatto economico ha effetti negativi in ambiti come la salute, la sicurezza informatica e riservatezza come il calo della qualità dei servizi di telecomunicazione mobile, sul servizio di cui usufruiscono consumatori e imprese a causa dell’utilizzo di componenti o materiali difettosi o inadeguati; pregiudizio alla riservatezza del consumatore compromissione della sicurezza delle transazioni elettroniche. ABov.