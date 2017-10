Italia-Macedonia, Ventura: secondo tempo deludente

GENOVA 7 OTT. Con la Macedonia l’Italia si è fermata a pochi minuti, 13 per l’esattezza, dal traguardo. Dopo un primo tempo con un paio di occasioni da rete fallite da pochi passi e il gol del vantaggio firmato da Giorgio Chiellini, nella ripresa si è spenta la luce e per Gian Piero Ventura il calo degli Azzurri ha una motivazione ben precisa.

“Il nostro è stato un secondo tempo deludente – ammette il Ct al fischio finale – abbiamo perso il filo conduttore che nel primo tempo c’era stato. Ha inciso molto la mancanza di condizione, che ci ha portato a non avere lucidità, visto che non siamo riusciti a proporre più niente. E poi abbiamo preso il gol nell’unico tiro in porta subito”.

I fischi del pubblico dispiacciono, ma bisogna guardare avanti: “I fischi, vista la ripresa, sono meritati, anche se a mio avviso l’Italia non dovrebbe mai essere fischiata per principio. Noi dovremmo aiutare il pubblico ad applaudirci, ma anche il pubblico può aiutare noi. Ci aspetta una partita in Albania, poi se andremo agli spareggi ce la giocheremo. Nel frattempo spero che i 4-5 assenti di oggi ci siano e che qualcuno giochi un po’ di più nel suo club”.