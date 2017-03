Italia-Albania, Buffon “Mille presenze grande traguardo”

GENOVA 24 MAR. Seduto accanto al Ctin sala stampa c’è il capitano Gianluigi Buffon. Sempre titolare da quando Ventura guida la Nazionale e il più impiegato insieme a Leonardo Bonucci con 450 minuti giocati, domani il portierone azzurro raggiungerà le 1000 presenze in carriera tra Nazionale e club. Saranno 168 i gettoni in maglia azzurra e così Buffon supererà lo spagnolo IkerCasillas, fermo a 167, diventando anche il portiere con più presenze in Nazionale tra quelli ancora in attività.

“Le mille partite sono per me un grande traguardo – dichiara sorridendo – e posso solo dire che non ce ne saranno altre mille. Ho grande rispetto per l’Albania, è una squadra da temere e negli ultimi due anni ha fatto molto bene, dimostrando il suo valore anche all’Europeo. Ormai nel calcio non ci sono più squadre materasso e questo rende le partite più belle e gradevoli. Negli ultimi anni il calcio è diventato sicuramente più bello e competitivo”.

Per arrivare con più minuti nelle gambe alla sfida del 2 settembre con la Spagna, anche Buffon sarebbe favorevole ad un inizio anticipato del prossimo campionato: “Penso che un piccolo sacrificio che porti a rimodulare questo calendario potrebbe darci una mano o comunque permetterci di arrivare a giocarci la gara in condizioni migliori”.