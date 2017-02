Isola dei Famosi 2017 imbarazzante: concorrenti umiliati

GOSSIP. 1 FEB. Quella iniziata ufficialmente ieri sera può definirsi senza dubbio l’edizione dell’Isola dei Famosi più umiliante di sempre per i concorrenti. Mai prima d’ora infatti, in nessuna delle 11 edizioni precedenti del noto reality show di Rai 2 prima e di Canale 5 adesso, i ‘naufraghi’ erano mai stati costretti a subire umiliazioni tanto imbarazzanti. Perché non può non definirsi una “brutta figura” (per usare una metafora elegante) essere messi a confronto, a livello intellettivo, a propria insaputa, addirittura con una scimmia, e perdere drammaticamente tale confronto in diretta nazionale, davanti a più di 4 milioni di telespettatori. E in conseguenza di tale sconfitta, essere definiti “non evoluti”, e come tale trattati, nel corso di tutta la trasmissione.

Dopo la falsa partenza di lunedì scorso infatti, la 12^ edizione dell’Isola dei Famosi ha finalmente preso il via nella serata di ieri, martedì 1 febbraio, e, in diretta dall’Honduras, i 14 concorrenti hanno sostenuto la prima prova ‘evolutiva’ che consisteva nell’arrampicarsi in cima ad una scala per visualizzare un codice da ricomporre ai piedi della stessa, nel minor tempo possibile.

Ma il dettaglio imbarazzante sta nel fatto che, in realtà, i tempi impiegati da ciascun naufrago per terminare la prova, chiaramente a loro insaputa, sono stati confrontati con il tempo registrato da un simpatico scimpanzé, chiamato “la dottoressa Tibi”, che ha completato il medesimo esercizio in 1 minuto e 46 secondi. Un tempo molto inferiore rispetto a quello di Raz Degan, Eva Grimaldi, Massimo Ceccherini e il modello Andrea Marcaccini, che sono stati quindi battuti dal primate, e platealmente bollati come “non evoluti”, perché ‘antropologicamente inferiori ad una scimmia’.

Scimmia che, comunque, ad essere onesti, nell’arrampicarsi su e giù per la scala era comunque avvantaggiata rispetto alla povera Eva Grimaldi che non ha certo passato i migliori anni della sua vita ad arrampicarsi sugli alberi nella giungla.

Questa Isola 2017 infatti, è stata definita dalla stessa presentatrice Alessia Marcuzzi come la prima “Isola antropologica”, durante la quale i vari vip, ex vip e aspiranti tali, verranno continuamente messi a confronto con la scimmia Tibi, nel corso di varie prove, e suddivisi in ‘evoluti’ e ‘non evoluti’. Con i secondi costretti a vivere in condizioni più difficili dei primi, esiliati su una sorta di isolotto di serie B (e quindi trattati da concorrenti di serie B), senza nemmeno un tetto sulla testa, finché non si evolveranno, riuscendo a battere a livello fisico e mentale lo scimpanzé. Sperando che, prima o poi, nel corso del programma, vengano almeno a conoscenza di questo continuo confronto a dir poco imbarazzante.

M.F.