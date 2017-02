GENOVA. 18 FEB. Matteo Salvini come Donald Trump: “Per i migranti irregolari e i delinquenti ci vuole una pulizia di massa anche in Italia”. Così il leader del Carroccio, oggi a Recco per partecipare alla “gazebata” organizzata dai militanti nell’ambito della campagna tesseramento 2017 della Lega Nord Liguria.

“Occorrerebbe – ha aggiunto Salvini – una pulizia via per via, quartiere per quartiere e, se serve, con le maniere forti perché ci sono interi pezzi d’Italia fuori controllo, ormai in mano agli irregolari e delinquenti. Quando saremo al governo, torneremo a controllare i confini come si faceva una volta usando, se necessario, le navi della Marina Militare per soccorrere e riportare indietro i finti profughi”.

In riferimento alla (falsa) notizia, smentita dalla Casa Bianca, di un piano per l’utilizzo di 100mila uomini e donne della Guardia Nazionale per contrastare l’immigrazione irregolare in Usa, Matteo Salvini ha commentato: “Magari. Se fossi io al governo, pulizia e pattugliatori in mare”.