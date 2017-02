GENOVA. 19 FEB. Matteo Salvini come Donald Trump: “Per i migranti irregolari e i delinquenti ci vuole una pulizia di massa anche in Italia”. “Se necessario, con la forza e strada per strada perché ci sono vie e quartieri fuori controllo, ormai in mano a loro”. “Quando saremo al governo useremo le navi della Marina Militare per riportare indietro i finti profughi”. Così il leader del Carroccio, ieri a Recco per partecipare alla “gazebata” organizzata dai militanti nell’ambito della campagna tesseramento 2017 della Lega Nord Liguria.

“Le parole di Salvini – ha commentato ieri sera su Fb la capogruppo regionale del Pd Raffaella Paita – sugli immigrati sono allucinanti. Il segretario della Lega, parlando di pulizia di massa e quartiere per quartiere evoca periodi molto bui della nostra storia. Frasi irresponsabili, che non possiamo tollerare. Questa destra squadrista è un pericolo per il Paese. E il silenzio di Toti è assordante”.