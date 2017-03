GENOVA. 17 MAR. E’ arrivata ieri, in tarda mattinata nel foyer del Teatro alla Corte la splendida regista Irina Book, figlia di un padre che non ha bisogno di molte presentazioni e che da lui ha preso senza dubbio il carisma.

Splendida non solo per la sua straordinaria somiglianza con l’attrice tedesca Romy Schneider, ma soprattutto per come ha saputo catturare l’attenzione dei presenti raccontando il suo modo di far teatro poco consono soprattutto in Italia. Dal padre ha preso l’umanità e un forte senso dell’umorismo, un tratto che in lui era spiccatissimo, una caratteristica familiare, che rende i suoi spettacoli molto inglesi, vale a dire che sotto l’umorismo nascondono il loro pensiero più profondo.

La Brook è stata invitata dal Teatro Stabile di Genova per la messa in scena de”L’isola degli schiavi” di Pierre De Marivaux cooprodotto con il Teatro Nazionale di Nizza e che andrà in scena da martedì 21 marzo, fino a domenica 9 aprile al Duse.

“Sono italiana nel cuore – ha detto Irina Brook – per questo sono molto contenta di fare questo lavoro con attori italiani. Quando scelgo qualche testo voglio che abbia un contenuto adatto a come sono io dentro e la storia de L’isola degli schiavi direi che è il testo più idoneo per raccontare un mondo in difficoltà come quello di oggi. Noi siamo abituati a vedere i drammi che accadono in tv, ma la tv ci fa perdere il senso della realtà. Il teatro, per fortuna, ci riporta invece dentro i problemi, e questo è un bene. Qui abbiamo due e ricchi e due poveri che si scambiano i ruoli, sulla scena vediamo persone nelle scarpe di altre. Un testo all’apparenza facile che si sfoglia sempre più come una cipolla. Un testo che detta il gioco e che assieme agli attori è il centro del tutto”.

Gli attori che lavorano in questa nuova produzione sono Andrea Di Casa, Duilio Piciello, Martin Chishimba, Elena Gigliotti e Marisa Grimaldo, tutti felicissimi di una nuova esperienza che li vede impegnati in un modo di far teatro diverso dal solito. I ragazzi hanno infatti raccontato di come Irina lasci molta libertà nell’espressione, fidandosi completamente di loro. Qualcuno ha parlato di ”denudamento dell’anima” come esperienza stimolante che senza dubbio dà spazio a tirar fuori la parte migliore di sè.

Le scene sono di Noelle Ginefri ed i costumi di Catherine Ranki.

FRANCESCA CAMPONERO