GENOVA. 31 MAR. Ritirata la delibera sull’aggregazione Iren-Amiu a Tursi perché la giunta Doria non aveva i numeri di maggioranza. Sulle note della capogruppo del Pdl Lilli Lauro, i lavoratori e i manifestanti in sala Rossa hanno cantato l’Inno di Mameli sugli spalti e festeggiato, mentre l’assemblea è stata sospesa: “Figuraccia giunta Doria”.

La capogruppo di Forza Italia Lilli Lauro, come una maestra d’orchestra con due penne al posto delle bacchette, li ha incitati in piedi sorridente dai banchi dell’aula, anche se poi è stata ripresa dal presidente dell’assemblea Giorgio Guerello (Pd). Appena ricominciata, l’assemblea è stata nuovamente sospesa su richiesta di Effetto Genova (ex M5S) per una conferenza dei capigruppo, che stabilisca i tempi necessari a esaminare le modifiche alla delibera sulla stangata delle aliquote Tari previste conseguentemente al disastro della giunta Doria (+18%).