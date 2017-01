Iren, acquedotto colabrodo: ancora famiglie genovesi a secco

GENOVA. 23 GEN. Ancora guai per l’acquedotto colabrodo di Genova. Sono almeno una quarantina le rotture dei tubi registrate negli ultimi mesi, con migliaia di famiglie rimaste a secco più di una volta. Senza contare altri continui disagi per la cittadinanza, che paga bollette salate. Stavolta, a rompersi è stata una condotta a San Quirico, in Valpolcevera.

La rottura del tubo (è il caso di dirlo) è avvenuta questa mattina. Per poter intervenire i tecnici di Mediterranea delle Acque (Gruppo Iren) sono stati costretti a interrompere l’erogazione anche a Cremeno, Morego, Murta, nel comune di Serrà Riccò e a Manesseno nel Comune di Sant’Olcese.

L’erogazione dell’acqua, secondo i tecnici di Iren, dovrebbe essere ripristinata in serata.