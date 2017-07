Ipercoop Bolzaneto, due donne genovesi rubano cibo: denunciate

GENOVA. 28 LUG. Due donne genovesi, rispettivamente di 35 e 51 anni, abitanti in via Linneo, al termine di accertamenti, sono state denunciate in stato di libertà per “furto in concorso “ dai Carabinieri della Stazione di Campomorone.

Infatti, le ladruncole si erano appropriate di generi alimentari per un valore di 265 euro dal punto vendita “Ipercoop” sito all’interno del centro commerciale L’Aquilone.

Refurtiva recuperata e restituita al titolare responsabile della rivendita.