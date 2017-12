Investito da bus Tpl a Savona, pensionato 80enne non ce l’ha fatta

Non ce l’ha fatta l’anziano investito ieri da un bus della Tpl in via Nizza a Savona.

Michele Pepe, 80 anni, residente ad Altare, ex assicuratore in pensione, è deceduto nel reparto di rianimazione al Santa Corona di Pietra Ligure, dopo un giorno di agonia.

Il pensionato, che quando è stato investito, secondo alcuni testimoni, stava attraversando la strada al di fuori delle strisce pedonali, aveva subito un grave trauma cranico.





L’anziano era stato soccorso dai militi della Croce Oro di Albissola Marina e dall’automedica del 118: intubato era stato trasferito in ospedale in codice rosso.

Indagini in corso della Polizia Municipale, che ha anche sequestrato il mezzo pubblico. L’autista rischia denuncia per omicidio colposo o stradale.