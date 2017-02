LA SPEZIA. 27 FEB. Ha travolto una vecchina a folle velocità dopo che non si era fermato all’alt degli agenti della polizia municipale ed ha rischiato il linciaggio da parte dei passanti.

L’episodio è successo stasera in centro città a La Spezia. Il pirata della strada 19enne era fuggito con il suo scooter percorrendo anche vie contromano ed è scattato l’inseguimento. Il motociclo è finito contro una smart. Nella carambola è stata colpita una pensionata, che si trovava ferma ad aspettare il verde del semaforo per attraversare la strada.

A quel punto, il giovane è stato accerchiato dai passanti che hanno tentato di linciarlo e lo hanno insultato. E’ stato salvato dai cantuné intervenuti. La vecchina, per fortuna, non è grave ed è stata trasportata in ospedale. Il 19enne avrebbe spiegato agli agenti di avere fatto una sciocchezza, ma di non avere bevuto, né fatto uso di sostanze stupefacenti. E’ stato denunciato per lesioni personali e altro. Per lui anche varie sanzioni amministrative e il ritiro della patente di guida.