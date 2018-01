Caos immigrati a Ventimiglia, ora “occupano” le nostre case. Nella notte tra sabato e domenica alcuni stranieri hanno tentato di accedere in due appartamenti del condominio “Calandre Mare” in località “Ville” dove ci sono molte seconde case di turisti piemontesi e lombardi, occupate quasi esclusivamente nel periodo estivo e al momento disabitate.

Secondo le testimonianze e i primi accertamenti dei carabinieri, intervenuti sul posto, sembra che gli “invasori” fossero di origine nordafricana. In un caso sarebbero state rotte le finestre, in un altro addirittura forzata la porta d’ingresso.

Poi, gli stranieri hanno prima tentato di entrare anche nell’appartamento di una donna mentre stava dormendo. Ad evitare l’intrusione è stato l’allarme, che li ha allontanati.





Quindi è stata la volta dell’appartamento a fianco. Con una mazza hanno rotto i vetri antisfondamento della porta di ingresso, senza tuttavia riuscirci del tutto.

Alcuni giovani hanno invece occupato un terzo appartamento.

A quel punto sono arrivate le gazzelle dell’Arma e il gruppo di extracomunitari è scappato via.

L’inquietante occupazione degli alloggi vuoti da parte di alcuni immigrati in Riviera appare incrementato anche dal continuo flusso di stranieri che raggiungono la città di confine nel tentativo di oltrepassare illegalmente il confine con la Francia. Molti, infatti, sono clandestini e non accettano di essere identificato per essere accolti nel campo della Croce Rossa.

Intanto, carabinieri e polizia hanno riferito di avere intensificato i controlli sul territorio nel tentativo di prevenire eventuali altre occupazioni abusive.