Invasione abusivi a Monterosso: residenti e turisti segnalano, CasaPound interviene

LA SPEZIA. 26 LUG. “Dopo diverse segnalazioni arrivate da abitanti e visitatori della zona, ieri i militanti di CasaPound Italia sono scesi in strada per protestare contro il fenomeno della vendita abusiva, altamente diffuso in tutto il litorale del Golfo, in particolare nelle Cinque Terre”.

Lo hanno dichiarato i militanti di CasaPound che ieri sono scesi a Monterosso per contrastare l’invasione di abusivi nella zona delle Cinque Terre.

“Non possiamo accettare – spiega Francesco Carlodalatri, responsabile provinciale del movimento – che turisti e viaggiatori siano continuamente presi d’assalto da queste persone che, oltretutto, non posseggono alcuna licenza o permesso per vendere i loro prodotti. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni riguardati questo problema e siamo intervenuti.





Abbiamo invitato pacificamente i venditori ad abbandonare il litorale fino all’intervento della Guardia di Finanza, la quale ha definitivamente dato il via alla pazza fuga degli abusivi.

Questo blitz simbolico sta a dimostrare come il problema sia completamente risolvibile, e nonostante l’amministrazione abbia più volte provato ad arginare questo fenomeno, evidentemente non è stato fatto abbastanza. Continueremo comunque a monitorare la situazione in modo da, nel caso non cambiassero le cose, essere pronti ad un altro intervento”.