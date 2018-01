Intossicati da monossido killer anche a Sestri Ponente: salvati

Fughe di gas negli appartamenti e monossido di cabornio killer, Dopo il 77enne trovato morto oggi a Ventimiglia (la moglie è grave) altri due anziani sono rimasti intossicati dal malfunzionamento della calderina del gas a Genova Sestri Ponente.

Lievemente intossicato anche il figlio che si era recato nell’abitazione per soccorrere i genitori, che non rispondevano al telefono.

È successo nel tardo pomeriggio di oggi in via Sparta. La più grave risulta la mamma 90enne, che è stata trasferita in ospedale in codice rosso.





Il marito e il figlio invece risultano fuori pericolo.

Le indagini sul fatto sono state avviate dai vigili del fuoco e dai carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118.