SAVONA. 6 MAR. Furbetti col camice bianco. La Guardia di finanza di Savona ha scoperto un giro di interventi estetici fatti passare come oncologici e quindi pagati dal SSN. Nel mirino degli investigatori ci sono oltre 200 interventi eseguiti tra i poli ospedalieri di Albenga e Pietra Ligure per un presunto danno erariale di circa 600 mila euro.

Secondo gli inquirenti, le prestazioni professionali (liposuzioni, rinoplastiche, mastoplastiche) mascherate per interventi ricostruttivi oncologici o di medicina specialistica, erano completamente gratuite e tutte caricate tutte sul servizio sanitario nazionale dai chirurghi interessati.

In sostanza, una liposuzione nella cartella clinica veniva certificata come necessaria a causa di ‘calo ponderale importante’, una rinoplastica come ‘risoluzione di gravi difficoltà respiratorie, innesto di protesi mammarie come interventi di ricostruzione derivanti da interventi oncologici. Invece, i pazienti godevano tutti di ottima salute.

Le accuse, a vario titolo, per 4 medici e una trentina di pazienti, vanno dal peculato al falso ideologico finalizzato alla truffa aggravata. Oltre 90 le persone sentite dalla Guardia di Finanza che avrebbero confermato di aver beneficiato di interventi di chirurgia plastica estetica. I risultati dell’indagine andranno ora alla Corte dei Conti per il successivo recupero delle somme. Inoltre, i militari stanno procedendo con l’esecuzione dei sequestri di beni per equivalente.