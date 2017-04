Interruzione idrica per lavori giovedì 6 aprile ad Albaro

GENOVA. 5 APR. Mediterranea delle Acque comunica che, per lavori di manutenzione alla rete idrica, giovedì 6 aprile dalle ore 8.30 alle 15.00, verrà sospesa la fornitura idrica nelle seguenti vie del quartiere di Genova albaro: Via Amendola; Largo san Josemaria Escriva; Via Rosselli; Via Piero Gobetti e vie limitrofe.

In caso di avverse condizioni meteo i lavori verranno posticipati a Lunedì 10 aprile.

In fase di riapertura delle condotte potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua potabile.