International Dragon Cup, Dottore Amore primo assoluto

IMPERIA. 27 MAR. Grande successo per questa edizione del Campionato Italiano Open della classe Dragoni, organizzato dallo Yacht Club Sanremo, con la collaborazione del Comune di Sanremo ed il sostegno, oltre che del title sponsor Paul & Shark, anche di Royal Hotel, Casinò di Sanremo, Gruppo Cozzi Parodi e Gioielleria Abate.

36 gli iscritti provenienti da ben 11 nazioni, con un’elevata presenza di campioni come Jochen Schumann, quattro volte medaglia olimpica e al comando di Alinghi nella vittoriosa Coppa America, Yevgen Braslavets, medaglia d’Oro alle Olimpiadi dei Atlanta , Andy Beadsworth, con passato in Coppa America e Olimpico su Star e Soling, Christine Briand, la più forte velista olimpionica francese, insieme a molti altri velisti agguerriti per aggiudicarsi il Paul& Shark Trophy.

Cinque le prove portate a termine nei 4 giorni di regata, con uno scarto.

Vincitori assoluti i tedeschi di Dottore Amore, davanti al portoghese Pedro Andrade, con la barca Powwow e ai rappresentanti degli Emirati Arabi Braslavets, con Bunker Prince. Si conferma Campione Italiano Beppe Duca, della Compagnia della Vela di Venezia, con Cloud. Al secondo posto del podio italiano Tergeste, timonata da Nando Colaninno, prima classificata nei Dragoni classici, e terza Little Diva, di Mario Quaranta.

Primo classificato Corinthian il francese Gerald Blanc, con Tsuica.

Primi due giorni con condizioni meteo difficili ma sabato e domenica 4 splendide regate e una bella serata al Royal Hotel che ha ospitato i partecipanti per il cocktail durante il quale è stato estratto a sorte un ricco premio: più di cento bottiglie di pregiati vini italiani, vinti dal presidente dell’ Associazione Italiana Antonio Viretti.

La regata di Sanremo si e dimostrata ancora una volta una delle favorite nel percorso esclusivo della classe Dragoni.

Lo Yacht Club Sanremo non si ferma: questa settimana le acque del golfo ospiteranno la Classe Star per le finali delle European Staw Winter Circuit, con i rappresentanti di ben 13 nazioni. Anche qui attesi grandi campioni e l’immediato ritorno di Diego Negri, l’atleta dello Yacht Club Sanremo, che, dopo avere concluso il Paul&Shark Trophy al terzo posto con la barca Bunker Prince, cercherà di bissare il successo delle Star Winter conquistato lo scorso anno.