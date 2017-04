Inter-Samp, Prade’ “Siamo competitivi”

GENOVA 4 APR. Un successo, quello di San Siro, che non può che far felice il direttore dell’Area Tecnica Daniele Pradè: «Quella di stasera è una grande soddisfazione per noi, i tifosi, il presidente, la squadra e tutti quanti. Siamo sempre compatti e si vede che i ragazzi hanno ormai assimilato meccanismi di gioco. Ora possiamo dire di essere molto competitivi». Meriti extra vengono dati al mister. «Giampaolo ha fatto un grande lavoro durante tutta la stagione – chiosa il dirigente -. Mancano otto gare e vogliamo fare del nostro meglio, abbiamo fatto una sola sconfitta nell’ultimo periodo, con la Juventus. Quello che colpisce di questa squadra è la mentalità: si gioca a calcio contro chiunque».