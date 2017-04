Inter-Samp, pagelle LN: brillano le stelle blucerchiate

GENOVA 3 APR. La Samp espugna Milano grazie ad una prova maiuscola dei suoi interpreti.

Su tutti svettano Schick, Quagliarella, Alvarez e Skriniar mentre è rimandato Bruno Fernandes non nella sua giornata migliore.

Pagellone:

Handanovic: 7

D’Ambrosio: 7,5

Medel: 6,5

Miranda: 7

Ansaldi: 7

Gagliardini: 6,5

Brozovic: 5.5

Candreva: 6,5

Banega:6,5

Perisic: 5,5

Icardi: 6

Kondogbia: 6,5

Eder: 6

Joao Mario: Sv

Allenatore: Stefano Pioli: 6,5

Sampdoria:

-Viviano: 6,5 Salvatore della patria: non può nulla sul gol preso, salva la Sampdoria in diverse occasioni

-Sala: Sv si infortunia dopo sei minuti, Fragile

-Silvestre: 7 Cavallo Pazzo: è determinante sul pari della Sampdoria, prestazione con la M maiuscola.

-Skriniair: 7,5 The Wall: Il gigante buono ogni partita cresce sempre di più.

-Dodò: 7 Lampante: buona prestazione del laterale difensivo, peccato per l’infortunio.

-Barreto:7 Faro: fa gioco e fa legna in mezzo al campo.

-Torreira: 6,5 Macinino: Il migliore in campo,prestazione fantastica.

-Linetty: 7 Occhi di tigre: gioca una buona prova,dettando ritmi in mezzo al campo.

-B. Fernandes: 5 Fantasma: fa bene l’assist sul pari poi il calo.

-Shick: 7,5 Goleador: E’ sempre decisivo su ogni pallone, sempre più leader ha il gol nel dna ,ottavo gol in stagione

-Quagliarella: 8 Top Player: segna il suo quinto gol consecutivo, è sempre più in forma.

-Alvarez:7 Decisivo: determinante sul vantaggio della Samp sul rigore.

-Beresynzisky: 6,5 Positivo: buona prova del laterale destro.

-Regini: 6 Incisivo: galoppa sulla fascia senza creare problemi alla Sampdoria.

Allenatore Giampaolo: 7 Maestro: detta lezioni di calcio alla Sampdoria, sempre più importante nella crescita della squadra.

-Terna Arbitrale : Domenico Celi di Bari: 7 Direzione arbitrale giusta e corretta.

Simone Mora