Inter-Samp, i numeri della sfida di San Siro

GENOVA 1 APR. L’agenzia giornalistica leader in Italia nell’archiviazione di numeri e statistiche legati alla storia del calcio nazionale ed internazionale ci fornisce alcune informazioni sulla sfida tra nerazzurri e blucerchiati.

I precedenti: nerazzurri in vantaggio. Si contano 65 precedenti tra Internazionale e Sampdoria a Milano con score di 39 successi nerazzurri (ultimo 3-1, nella A 2015/16), 19 pareggi (ultimo 1-1, nella A 2013/14) e 7 vittorie blucerchiate (ultima 4-3, nella A 1996/97). Dal giorno dell’ultima vittoria sampdoriana a Milano datata 5 dicembre 1996, sono stati 17 i precedenti a San Siro, con 11 vittorie casalinghe e 6 pareggi.

Le sfide tecniche: Pioli conduce 2-1. Sesto confronto tecnico in partite ufficiali tra i due allenatori: finora il bilancio è di 2 vittorie di Stefano Pioli (entrambe in casa e per 1-0), 2 pareggi e un successo di Marco Giampaolo.

Inter, che sprint nelle riprese. L’Inter è la formazione della A 2016/17 che ha guadagnato più punti nelle riprese rispetto ai propri risultati del 45’: +18 il saldo attivo nerazzurro dopo 29 giornate di campionato.

Candreva-Schick: la sfida tra il plurisostituito e il plurisubentrato 2016/17. Lunedì andrà in scena la sfida tra Antonio Candreva e Patrik Schick, il calciatore sostituito più volte nella A 2016/17 dopo 29 turni (l’azzurro con 18 uscite anzitempo) e uno dei due subentrati più volte a gara in corso (il ceco con 18 ingressi come l’udinese Perica).

Nerazzurri in gol a San Siro da 17 match ufficiali consecutivi. L’Inter segna in casa da 17 match ufficiali consecutivi, per un totale di 41 gol totali. L’ultimo stop risale al 15 settembre scorso, Inter-Hapoel Beer Sheva 0-2 di Europa League. Nelle gare di sola Serie A Inter in gol, al “Meazza”, da 23 partite di fila, per un totale di 53 marcature con ultimo stop in Inter-Sassuolo 0-1 del 10 gennaio 2016.

Mai dire 0-0 per l’Inter 2016/17. L’Inter è una delle 3 squadre della A 2016/17 priva di 0-0, come Juventus e Palermo. L’ultimo risultato “ad occhiali” nerazzurro risale al 18 ottobre 2015, a San Siro con la Juventus. Da allora sono trascorse 59 giornate, di cui 30 dell’anno scorso e 29 del torneo attuale.

Le poche soluzioni gol blucerchiate. La Sampdoria è la formazione della Serie A 2016/17 che ha meno soluzioni offensive dopo 29 giornate. Sono sei soltanto i giocatori in gol: Edgar Barreto, Bruno Fernandes, Luis Muriel, Dennis Praet, Fabio Quagliarella e Patrik Schick.

I gol con subentranti del Doria 2016/17. La Sampdoria è – insieme con la Roma – una delle due formazioni che segna più gol con panchinari che entrano a partita in corso nella A 2016/17: 9 le reti blucerchiate, 6 sono state firmate da Patrik Schick, 3 da Bruno Fernandes.

Centesima in A per Regini. Se dovesse scendere in campo a San Siro, Vasco Regini taglierebbe il traguardo delle 100 presenze in Serie A. Il blucerchiato ha debuttato in massima divisione il 9 maggio 2009 in Sampdoria-Reggina 5-0.

L’arbitro. La gara di Milano sarà diretta da Domenico Celi di Bari. Con il fischietto pugliese l’Inter ha un bilancio di 9 successi, 2 pareggi e 2 sconfitte su 13 incroci ufficiali; la Sampdoria 8 successi, 6 pareggi e 7 sconfitte in 21 incroci.