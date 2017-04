Inter-Samp, Giampaolo “Stagione da sogno”

GENOVA 4 APR. «Noi siamo dei sognatori». Marco Giampaolo si riferisce alla categoria degli allenatori (un po’), ma soprattutto a se stesso. Perché la Sampdoria di oggi è un’utopia: un meccanismo perfetto. Una sola sconfitta nelle ultime otto. Ventuno punti nelle ultime dieci partite. Serviva una buona dose di fantasia per pensare ad una roba del genere. «Abbiamo fatto sei punti a San Siro – dice con un largo sorriso il mister -, vinto due derby. Un’annata così è al limite dell’irripetibile. Grandi, i miei ragazzi».

Squadra. La macchina del tempo ci riporta a vent’anni fa: tanto è passato dall’ultima doppietta al “Meazza”. «Abbiamo saputo soffrire – continua il tecnico -, venire qui non è stata una passeggiata. C’è stata una crescita costante, siamo sempre migliori di settimana in settimana. Abbiamo avuto la giusta intensità contro un’Inter che è una squadra molto forte nei singoli. Quagliarella? È straordinario, noi ci parliamo poco ma ci capiamo tanto. Lavora sempre al massimo, è affidabile come nessuno».

Alchimia. Tolto anche questo sfizio, è tempo di mettere nero su bianco il prolungamento. «Il contratto? Già tutto fatto – conferma Giampaolo -. Questo è un riconoscimento al lavoro non solo mio, ma anche della squadra. Va detto che sono i calciatori che rendono migliore un allenatore. Continueremo a programmare. Voglio fare un applauso anche a quelle persone che lavorano per me, gli invisibili. Qui si è creata un’alchimia particolare. La libidine degli allenatori è vedere realizzate le proprie idee. Non c’è cosa più bella, e alla Sampdoria sta accadendo».