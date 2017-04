Inter-Samp, Giampaolo “Ce la giocheremo”

GENOVA 3 APR. Torna la Serie A e la Sampdoria sarà di scena nel Monday Night al “Meazza”. Di fronte ci sarà l’Inter, che dall’arrivo di Pioli in panchina ha cambiato marcia e in questo finale di stagione punta a centrare il terzo posto. Marco Giampaolo conosce la forza dei nerazzurri e nella conferenza stampa della vigilia ribadisce: «La Sampdoria andrà a giocarsi la sua partita, misurandosi con le qualità dell’avversario».

Profumo. Mancano nove gare al termine del campionato e in questo scorcio finale l’obiettivo sarà quello di chiudere in bellezza, ponendo le basi da cui ripartire a luglio. «Dobbiamo provare a lasciare una scia di profumo dietro di noi – prosegue il tecnico -. Vogliamo raggiungere la piena consapevolezza dei nostri mezzi per poi migliorarla il prossimo anno».

Caratteristiche. Indisponibile Muriel, al fianco di Quagliarella ci sarà Schick. «Cambiano le caratteristiche individuali, ma per la squadra cambia poco – spiega l’allenatore -. Oltre ai gol, di Muriel mancherà quel senso di pericolosità che riesce a trasmettere alla squadra, ma Schick è sicuramente più giocatore rispetto a quando è arrivato. Detto questo, non aspettiamoci che spacchi le partite, è pur sempre un ragazzo di vent’anni e deve vivere con serenità questa esperienza».