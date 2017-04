Inter-Samp, formazione: Schick titolare

GENOVA 3 APR. Terminata la seduta di rifinitura pomeridiana ieri al “Mugnaini” di Bogliasco, la Sampdoria si è messa in viaggio in pullman verso Milano dove oggi, lunedì, affronterà l’Inter nel Monday Night della 30.a giornata di campionato. Sono 23 i convocati da Marco Giampaolo per la sfida di San Siro: unico assente l’infortunato Luis Muriel, torna invece a disposizione Emiliano Viviano, che ha scontato un turno di squalifica.

Portieri: Falcone, Puggioni, Viviano.

Difensori: Bereszynski, Dodô, Pavlovic, Regini, Sala, Silvestre, Simic, Skriniar.

Centrocampisti: Alvarez, Barreto, Cigarini, Djuricic, Fernandes, Linetty, Palombo, Praet, Torreira.

Attaccanti: Budimir, Quagliarella, Schick.