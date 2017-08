In’s Lavagna, pensionati veloci come Bolt: a 71 anni ruba e semina giovane vigilante

GENOVA. 17 AGO. Anziani più forti e veloci dei giovani. A Lavagna, all’interno del supermercato “In’s” di via piazza Veneto, un pensionato, dopo essersi impossessato di alcuni generi alimentari è stato, scoperto dall’addetto alla vigilanza.

L’arzillo anziano allo scopo di procurarsi la fuga spintonava il giovane vigilante e riusciva a scappare via.

Il fuggitivo, però, è stato rintracciato e fermato poco dopo dai carabinieri di una pattuglia della Stazione di Lavagna.





Identificato in un 71enne residente in zona, il Bolt dei pensionati è stato quindi denunciato in stato di libertà per “tentata rapina”.