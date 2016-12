GENOVA. 26 DIC. Raffreddore, problemi gastrointestinali, mal di gola, congiuntiviti. Ma soprattutto c’è in giro l’influenza australiana e quella cinese, oltre al classico virus intestinale che non lascia scampo per alcuni giorni e che nei giorni delle festività natalizie ha costretto almeno 3mila liguri a letto e riposo.

Secondo gli esperti, a favorire la diffusione dell’influenza sono stati i giorni di freddo, ma anche i bagordi e le mangiate in famiglia, che aiuterebbero la trasmissione dei virus.

L’anno scorso i virus responsabili dell’ecatombe furono individuati a fine dicembre. Quest’anno ad inizio del mese. In questi giorni, quindi, molti liguri sono costretti a stare in casa. Pronti a riprendersi per uscire ed affrontare il veglione di Capodanno.